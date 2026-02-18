Arab Potash präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arab Potash lud am 15.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 JOD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 JOD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 191,0 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arab Potash 142,1 Millionen JOD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,16 JOD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Arab Potash ein Gewinn pro Aktie von 2,21 JOD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Arab Potash mit einem Umsatz von insgesamt 725,58 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 651,45 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 11,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at