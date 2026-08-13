Arab Sea Information Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arab Sea Information Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Arab Sea Information Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 14,3 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,0 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at