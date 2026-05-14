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14.05.2026 06:31:29
Arab Sea Information Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Arab Sea Information Systems hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Arab Sea Information Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 SAR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Arab Sea Information Systems im vergangenen Quartal 12,9 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arab Sea Information Systems 11,6 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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