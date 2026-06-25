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25.06.2026 06:31:29
Arab: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Arab hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arab in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33013,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 331,1 Millionen EGP im Vergleich zu 1,0 Millionen EGP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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