26.02.2026 06:31:29

Arabia Insurance Company - Jordan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arabia Insurance Company - Jordan lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 JOD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JOD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arabia Insurance Company - Jordan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 229,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,1 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 8,2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,090 JOD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arabia Insurance Company - Jordan ein EPS von -0,010 JOD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 13,18 Prozent auf 31,19 Millionen JOD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 27,08 Millionen JOD gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen