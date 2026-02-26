Arabia Insurance Company - Jordan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arabia Insurance Company - Jordan lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 JOD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JOD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arabia Insurance Company - Jordan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 229,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,1 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 8,2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,090 JOD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arabia Insurance Company - Jordan ein EPS von -0,010 JOD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 13,18 Prozent auf 31,19 Millionen JOD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 27,08 Millionen JOD gelegen.

