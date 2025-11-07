Arabia Insurance Cooperative Company Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arabia Insurance Cooperative Company Bearer ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arabia Insurance Cooperative Company Bearer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 SAR gegenüber 0,260 SAR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 220,8 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 26,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at