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08.05.2026 06:31:29
Arabia Insurance Cooperative Company Bearer legte Quartalsergebnis vor
Arabia Insurance Cooperative Company Bearer hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Arabia Insurance Cooperative Company Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arabia Insurance Cooperative Company Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 255,6 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 182,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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