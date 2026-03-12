Arabia Insurance Cooperative Company Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arabia Insurance Cooperative Company Bearer hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,04 SAR gegenüber -0,080 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 262,3 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 172,1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Arabia Insurance Cooperative Company Bearer vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,850 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 731,94 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 852,04 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at