Arabian Cement Company Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arabian Cement Company Bearer hat am 15.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,55 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,310 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 298,1 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arabian Cement Company Bearer 230,1 Millionen SAR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,65 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 SAR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,06 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte Arabian Cement Company Bearer 857,86 Millionen SAR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,47 SAR ausgegangen, während der Umsatz auf 1,01 Milliarden SAR prognostiziert worden war.

