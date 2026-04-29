Arabian Cement Company Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arabian Cement Company Bearer hat am 26.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Arabian Cement Company Bearer 0,240 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 250,2 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,1 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at