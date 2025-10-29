Arabian Cement Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arabian Cement Company Bearer hat am 26.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arabian Cement Company Bearer ein EPS von 0,460 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 293,2 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,9 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at