Arabian Cement Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arabian Cement Company Bearer hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,30 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arabian Cement Company Bearer 0,210 SAR je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 229,0 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arabian Cement Company Bearer 232,8 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at