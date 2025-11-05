Arabian Centres Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arabian Centres Company Registered hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 SAR, nach 0,700 SAR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 804,3 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 591,4 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at