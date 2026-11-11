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11.11.2026 06:31:29
Arabian Centres Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Arabian Centres Company Registered hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,79 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,970 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 611,1 Millionen SAR – ein Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arabian Centres Company Registered 554,8 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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