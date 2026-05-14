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14.05.2026 06:31:29
Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,710 SAR vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 320,1 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 422,1 Millionen SAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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