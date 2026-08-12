Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered lud am 09.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,620 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 463,8 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at