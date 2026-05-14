Arabian Contracting Services Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arabian Contracting Services Company Registered hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,16 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arabian Contracting Services Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 SAR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,55 Prozent auf 415,7 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 543,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at