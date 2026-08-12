Arabian Contracting Services Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arabian Contracting Services Company Registered lud am 09.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,74 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arabian Contracting Services Company Registered -2,850 SAR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 263,9 Millionen SAR – eine Minderung von 38,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 430,3 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at