05.11.2025 06:31:28
Arabian Drilling Company Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Arabian Drilling Company Registered hat am 02.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arabian Drilling Company Registered 0,950 SAR je Aktie generiert.
Arabian Drilling Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 835,4 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 863,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
