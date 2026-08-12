Arabian Drilling Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arabian Drilling Company Registered stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 764,7 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 862,5 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at