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13.05.2026 06:31:29
Arabian Drilling Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arabian Drilling Company Registered hat am 10.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Arabian Drilling Company Registered 0,840 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,82 Prozent auf 821,6 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 911,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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