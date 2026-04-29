Arabian Internet and Communications Services Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Arabian Internet and Communications Services Company Registered hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Arabian Internet and Communications Services Company Registered 3,03 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Arabian Internet and Communications Services Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3,00 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,82 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,92 SAR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,99 Milliarden SAR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at