Arabian Internet and Communications Services Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Arabian Internet and Communications Services Company Registered hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,48 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,89 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 2,75 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,68 SAR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,98 Milliarden SAR erwartet.

Redaktion finanzen.at