Arabian Internet and Communications Services Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arabian Internet and Communications Services Company Registered hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 3,77 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arabian Internet and Communications Services Company Registered 3,75 SAR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent auf 3,24 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,90 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,18 SAR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,12 Milliarden SAR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at