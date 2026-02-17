Arabian Internet and Communications Services Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Arabian Internet and Communications Services Company Registered hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,34 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,75 SAR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,91 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 3,73 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,61 SAR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4,26 Milliarden SAR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12,62 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 13,42 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 12,73 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12,06 Milliarden SAR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 13,51 SAR je Aktie sowie einen Umsatz von 13,07 Milliarden SAR festgelegt.

Redaktion finanzen.at