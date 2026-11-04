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04.11.2026 06:31:28
Arabian Mills for Food Products Company Regsistered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Arabian Mills for Food Products Company Regsistered hat am 01.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 1,26 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arabian Mills for Food Products Company Regsistered 1,22 SAR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Arabian Mills for Food Products Company Regsistered im vergangenen Quartal 251,6 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arabian Mills for Food Products Company Regsistered 246,5 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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