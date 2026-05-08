Arabian Mills for Food Products Company Regsistered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Arabian Mills for Food Products Company Regsistered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,65 SAR. Im letzten Jahr hatte Arabian Mills for Food Products Company Regsistered einen Gewinn von 1,25 SAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Arabian Mills for Food Products Company Regsistered im vergangenen Quartal 272,7 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arabian Mills for Food Products Company Regsistered 247,7 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at