Arabian Pipes Company Bearer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arabian Pipes Company Bearer lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 233,3 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 26,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at