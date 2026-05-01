Arabian Pipes Company Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arabian Pipes Company Bearer stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,10 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Arabian Pipes Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 194,6 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,9 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 21,84 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at