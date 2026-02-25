Arabian Pipes Company Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arabian Pipes Company Bearer hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,04 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arabian Pipes Company Bearer 0,060 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,19 Prozent zurück. Hier wurden 137,4 Millionen SAR gegenüber 168,0 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,550 SAR, nach 0,840 SAR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 874,06 Millionen SAR.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,750 SAR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1,08 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at