Arabian Scandinavian Insurance Company legte Quartalsergebnis vor

Arabian Scandinavian Insurance Company hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 AED je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,9 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,1 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at