Arabian Scandinavian Insurance Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arabian Scandinavian Insurance Company hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,11 AED gegenüber 0,050 AED je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,7 Millionen AED – ein Plus von 65,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arabian Scandinavian Insurance Company 48,2 Millionen AED erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,230 AED gegenüber 0,120 AED je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Arabian Scandinavian Insurance Company 270,41 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 142,69 Millionen AED erwirtschaftet worden.

