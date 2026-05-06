Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer ein EPS von 0,080 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 424,1 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 9,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at