Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer hat am 08.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 SAR. Im Vorjahresquartal waren -0,070 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 506,0 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 22,45 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,550 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer ein Ergebnis je Aktie von 0,890 SAR vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,95 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer einen Umsatz von 1,64 Milliarden SAR eingefahren.

