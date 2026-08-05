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05.08.2026 06:31:29
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 SAR gegenüber -0,370 SAR im Vorjahresquartal.
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 421,7 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 478,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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