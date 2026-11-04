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04.11.2026 06:31:28
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,26 SAR. Im letzten Jahr hatte Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer einen Gewinn von -0,120 SAR je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 71,95 Prozent auf 140,5 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 500,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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