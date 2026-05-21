ARAD Investment Industrial Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ARAD Investment Industrial Development hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,88 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARAD Investment Industrial Development ein EPS von 2,78 ILS je Aktie vermeldet.

ARAD Investment Industrial Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,00 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at