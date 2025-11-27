ARAD Investment Industrial Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ARAD Investment Industrial Development gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,27 ILS. Im Vorjahresviertel waren 3,03 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,12 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 22,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 909,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at