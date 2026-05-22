Arad: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Arad äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,16 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 350,5 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 374,4 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at