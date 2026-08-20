Arad verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arad hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 ILS. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,32 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 327,0 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 396,2 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at