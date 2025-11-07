ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 9,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von -8,300 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,00 Prozent auf 20,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at