ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES präsentierte Quartalsergebnisse

ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 65,37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,90 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,28 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at