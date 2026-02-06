ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,56 JPY gegenüber 31,91 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at