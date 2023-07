Aral und Rewe verlängern Zusammenarbeit

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größte Tankstellenkette Aral und der Handelsriese Rewe wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Die Zahl der Rewe To Go-Shops an Tankstellen der BP-Tochter soll noch in diesem Jahr von zuletzt gut 850 auf rund 900 wachsen, wie Aral-Chef Achim Bothe am Donnerstag mitteilte. Das 2014 gestartete Konzept werde bundesweit weiter ausgerollt.

Das Angebot an Snacks, Getränken und Lebensmitteln gewinne für den Mineralölkonzern weiter an Bedeutung, sagte der für das Snack-Geschäft zuständige BP-Manager Jo Hayward: "Im Zuge der Energie- und Mobilitätswende werden die Kundinnen und Kunden mehr Zeit an unseren Standorten verbringen, weil sie ihre E-Fahrzeuge aufladen." Der Konzern wolle deshalb dieses Angebot weiterentwickeln. Außerdem würden die Shops von Verbraucherinnen und Verbrauchern immer häufiger auch unabhängig vom Tanken zum Einkaufen genutzt.

Die ersten Rewe To Go-Shops an Aral-Tankstellen waren 2014 eröffnet worden. Nun verlängerten Aral und die für das sogenannte Convenience-Geschäft zuständige Rewe-Tochter Lekkerland ihre Zusammenarbeit um fünf Jahre bis 2028, wie die Unternehmen mitteilten. Lekkerland ist außerdem Lieferpartner für einen Großteil der Sortimente, die an den 1200 unternehmenseigenen Aral-Standorten in Deutschland angeboten werden.