ARAM Group Company PJSC Registered hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 AED vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ARAM Group Company PJSC Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 AED in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,4 Millionen AED umgesetzt, gegenüber 3,0 Millionen AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at