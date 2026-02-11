Aramark: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aramark hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,83 Milliarden USD gegenüber 4,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at