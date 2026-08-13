Aramark: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aramark hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Aramark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,06 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,63 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at