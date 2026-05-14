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14.05.2026 06:31:29
Aramark präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aramark gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 USD, nach 0,230 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 4,91 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,28 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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