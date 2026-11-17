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17.11.2026 06:31:28
Aramark präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aramark hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 5,29 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,05 Milliarden USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,62 USD. Im Vorjahr hatte Aramark 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,56 Prozent auf 20,09 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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