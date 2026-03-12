Aramco (Saudi Aramco) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aramco (Saudi Aramco) präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,29 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,360 SAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,31 Prozent zurück. Hier wurden 388,70 Milliarden SAR gegenüber 428,59 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,367 SAR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 394,38 Milliarden SAR gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,63 SAR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Aramco (Saudi Aramco) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 13,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 559,34 Milliarden SAR im Vergleich zu 1 801,67 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at